【大行報告】摩通上調港交所目標價至340元

惟摩通補充，許多好消息已是眾所周知，而年初至今，港交所股價已累升26%，跑贏恒指同期跌幅13%。基於40.8倍的平均動態市盈率，故將目標價上調至340元，並預計在宣布發布A股期貨時會出現一輪獲利回吐。

港交所周一(29日)早段逆市做好，最新報320.8元，升0.44%，成交已逾3.1億元。

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