【大行報告】摩通上調港交所目標價至340元
2020年06月29日 09:57
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摩根大通最新發表的研究報告，將香港交易所(00388)的目標價由300港元，上調至340元，主要是經營數據和新發展消息，皆再次證明港交所作為資金進出中國的卓越金融中介機構的地位，故上調其今、明兩年每股盈利預測3%至4%，預計下一個潛在的催化劑乃宣布在港推出A股期貨。
惟摩通補充，許多好消息已是眾所周知，而年初至今，港交所股價已累升26%，跑贏恒指同期跌幅13%。基於40.8倍的平均動態市盈率，故將目標價上調至340元，並預計在宣布發布A股期貨時會出現一輪獲利回吐。
港交所周一(29日)早段逆市做好，最新報320.8元，升0.44%，成交已逾3.1億元。
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