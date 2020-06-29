港股格局：黃偉豪料大市窄幅　康基可先食胡

恒指周一高開不足百點後一度掉頭回落逾200點。中民證券(香港)研究部董事黃偉豪表示，現時大市未有明顯方向，因投資者正觀望「港版國安法」的審議，以及其後中美關係的發展。再者，近期美國疫情確診數字回升，影響了投資者對未來經濟復甦預期，皆令投資者的風險胃納有所降低。

他續指，3月後環球股市反覆上升，除因炒作央行量寬措施，亦因投資者提前炒作企業明年盈利反彈，但這要視乎經濟復甦進展，一旦疫情持續下去，經濟和企業盈利復甦將存有變數，繼而會令股票估值受影響。

因此，他預期港股暫時不會大升，但在半年結因素下亦不會大跌，料恒指短期先在24,000至24,800點區間內上落，7月則審慎樂觀。

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