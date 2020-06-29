新冠肺炎：美頁岩油企Chesapeake申破產保護

新冠肺炎疫情令石油需求大減，美國頁岩油業受到嚴重影響。外電報道，美國開發頁岩油先驅的Chesapeake Energy宣布已啟動破產保護，準備進行債務重整，預期其後能消減70億美元(約546億港元)債務。目前，該公司已獲9.25億美元資產融資，以便在破產程序中繼續營運。

報道引述知情人士稱，富蘭克林(Franklin Resources)和富達投資(Fidelity)是最大的債權人，公司重組後，它們將成為主要股權持有人。

據悉，該公司將以低產能營運，只有小量天然氣鑽井平台，沒有石油鑽井平台。

Chesapeake Energy表示，疫情期間石油和天然氣價格下跌，該公司陷入困境已有一段時間。該公司於5月時提到，對長期生存能力感到擔憂，而本月中已傳出準備申請破產保護。

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