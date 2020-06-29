【期權攻略】陳偉明：候低吸納阿里巴巴
2020年06月29日 10:33
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(Getty Images圖片)
美國疫情惡化及經濟重啟受阻，限制港股上周初段升勢，然而科技股強勢，騰訊(00700)更在上周三(24日)升至505港元歷史高位，可惜其後科技股沽壓漸現，而美國多個州份新型冠狀病毒疫情有惡化迹象，加上聯儲局限制美國銀行派息，並禁止銀行回購股份，美股急挫拖累港股於本周一(29日)跌至24,500點關口。
市場擔心新經濟股及科技股被過分追捧，在估值過高下有機會出現明顯調整，最重要的是美國聯儲局近期連續兩周被動縮表似有收水迹象，有機會對美股造成壓力從而拖累港股表現。然而，美國經濟越差，再度放水及推出經濟刺激措施的機會又愈高，暫時看港股仍然是上落市格局。
技術上，恒指於六月初及六月尾兩度嘗試突破25,000點不果，反映25,000之上阻力重重，短期內不易升破，初步估計期指七月前仍然是23,500至25,300之間反覆爭持。
雖然科技股開始出現調整，但阿里巴巴(09988)估值相對合理，加上憧憬未來有機會被納入恒指成分股，值得趁調整逐步吸納作長線投資，策略上可以待阿里巴巴回調至210元以下，分注Short Put 7月份205元行使價的阿里巴巴。
另一方面，如果疫情比想像中嚴重，而經濟又重啟無期，新經濟及科技板塊又因估值過高而被市場拋售，股市可以短時間內突然急速下挫，雖然目前看這個可能性仍然是低，但穩陣起見建議在候低分注吸納阿里巴巴的同時，Long Put 7月份極價外的恒生指數期權對沖倉位風險。
耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明
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