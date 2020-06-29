【外匯點評】熊俊傑：美元打底　留意反彈上破

美國各大州份逐漸取消與疫情相關的商業限制的同時，企業僱主於6月繼續招聘數百萬新僱員，這是一種平衡限制新增感染及重啟經濟的一種做法。隨着招聘活動回暖，經濟學家預計，繼5月錄得驚人的250萬份新增職位後，勞工部在本周四(7月2日)，因為美國獨立日假期而提前發布的非農就業人數報告，有可能顯示6月新增職位增長達300萬份。但與疫情爆發期間所流失的超過2,000萬個職位相比，依然相距甚遠。而統計差異在目前差異頗大的情況下，有可能由前值13.3%，略為改善一至兩個百分點。

初步估計，要全面至疫情前的經濟水平，很可能要到明年初後。由於招聘活動可暗示企業對經濟前景的預期，及會因應實際經濟數上的供求問題影響，投資者會投放更大關注程度在日後的勞工市場數據發展。特別在進入秋冬季節時，招聘力度能否持續亦成疑問。

在周四的就業報告發布之前，周三(7月1日)亦有其他經濟指標公布，包括凌晨時分聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)出席國會聽證會、ADP就業報告，和ISM指數。目前市場預計ISM製造業指數或由5月的43.1升至49.0，如數據做好並升至50以上擴張區間，定刺激美元匯價。

交易策略方面，美匯指數(DXY)雖然未能完全擺脫近月弱勢，但參考6月的三個底部均較前者高，且RSI亦有所配合，若指數能突破97.8，即美元將展開反彈之勢。相反，跌穿95.6，技術上看淡。與此同時，短線可留意美元兌加元能否企穩1.3610以上，上望1.3850。

艾德證券期貨高級副總裁 熊俊傑

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