【即市分析】傳內銀將獲發券商牌 對港股有何啟示？

這些年內銀股被視為高息股，因息率普遍有5至6厘，但股價表現就乏善足陳，皆因盈利增長低，加上近年內地經濟景氣差，國資背景的內銀股要分擔支持經濟的重任，積極放貸全力支持企業融資，尤其是信貸能力較參差的中小微企業。近月官方更明確呼籲銀行要讓利支持經濟，今年盈利低增長可能已成定局，股價缺乏上升動力，也是必然。之不過，最新內銀股似乎又有新任務，或可打破悶局！

事緣內地今年4月起全面開放金融市場，外資券商正加速進入中國證券行業之際，內地媒體引述消息指，中國證監會再次提起向商業銀行放開券商牌照計劃，想以此來打造「航母級」券商，以應對金融開放。

事實上，內銀股佔恒指比重大，但因近年景氣欠佳而缺乏上升動力，變相拖累了指數表現。若內地商業銀行獲券商牌，更大程度分享股市紅利，或有助打破內銀股受制於貸款業務的困境，大開非利息收入的戰線，加上本身作為重磅板塊，或可變相為港股注入新動力，則繼後的港股升市，可能非新經濟股專美！

目前相關法規規定，中國不允許不同的金融部門混業經營開展不同的業務。但很多銀行旗下的子公司已經取得了保險、期貨等業務的牌照，但沒有銀行及銀行子公司能夠申請到證券牌照。最新報道指，中證監計劃向商業銀行發放券商牌照，或將從幾大商業銀行中選取至少兩家試點設立券商。

東網財經專欄作者 錢修

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