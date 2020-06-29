【即市分析】傳內銀將獲發券商牌 對港股有何啟示？
2020年06月29日 11:09
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這些年內銀股被視為高息股，因息率普遍有5至6厘，但股價表現就乏善足陳，皆因盈利增長低，加上近年內地經濟景氣差，國資背景的內銀股要分擔支持經濟的重任，積極放貸全力支持企業融資，尤其是信貸能力較參差的中小微企業。近月官方更明確呼籲銀行要讓利支持經濟，今年盈利低增長可能已成定局，股價缺乏上升動力，也是必然。之不過，最新內銀股似乎又有新任務，或可打破悶局！
事緣內地今年4月起全面開放金融市場，外資券商正加速進入中國證券行業之際，內地媒體引述消息指，中國證監會再次提起向商業銀行放開券商牌照計劃，想以此來打造「航母級」券商，以應對金融開放。
事實上，內銀股佔恒指比重大，但因近年景氣欠佳而缺乏上升動力，變相拖累了指數表現。若內地商業銀行獲券商牌，更大程度分享股市紅利，或有助打破內銀股受制於貸款業務的困境，大開非利息收入的戰線，加上本身作為重磅板塊，或可變相為港股注入新動力，則繼後的港股升市，可能非新經濟股專美！
目前相關法規規定，中國不允許不同的金融部門混業經營開展不同的業務。但很多銀行旗下的子公司已經取得了保險、期貨等業務的牌照，但沒有銀行及銀行子公司能夠申請到證券牌照。最新報道指，中證監計劃向商業銀行發放券商牌照，或將從幾大商業銀行中選取至少兩家試點設立券商。
2015年3月份，中證監新聞發言人張曉軍曾表示，該會正研究商業銀行在風險隔離的基礎上申請券商牌照的制度和配套安排，但政策落地尚無明確時間表。五年以來一直沒有相關政策落地實施。至今年4月有傳中信證券及中信建投証券(06066)將合併以打造「航母級」券商，當時雙方均予以否認。分析認為，此次消息傳出有可能是政策逐漸鬆綁的信號。
回顧2015年7月1日已傳出首家銀行獲得券商牌照。交通銀行(601328.SH)繼混改方案獲批後，入股華英證券亦獲批准。消息傳出後，交行股價日內一度急漲超過6.5%。另外，2019年4月13日亦開始流傳工商銀行(601398.SH)將獲得券商牌照的消息，刺激該股股價於4月15日最高升近3.5%。
內銀股周一(29日)股價逆市靠穩，建設銀行(00939)即市報6.23元，升0.97%；工商銀行(01398)報4.74元，跌0.42%；中國銀行(03988)報2.9元，跌0.34%；農業銀行(01288)報3.17元，跌0.63%。短期可重點關注兩大龍頭內銀股——建行及工行。
東網財經專欄作者 錢修
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