【專家點評】葉尚志：國美零售咩位低吸最好？

港股繼續高位反覆的走勢，但是在全球疫情有再次爆發的迹象下，加上地緣政治風險升溫，相信短期市況在反覆過後，有延續向下運行發展的機會。尤其是半年結粉飾櫥窗完成之後，出現向下調整的可能性也將會有所增加。走勢上，在經歷了三個多月來的反彈後，相信恒指已處於階段性偏高水平，有下試23,600至24,000區間尋找支持的傾向。

第一上海首席策略師 葉尚志

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