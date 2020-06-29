【專家點評】葉尚志：國美零售咩位低吸最好？
2020年06月29日 11:10
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港股繼續高位反覆的走勢，但是在全球疫情有再次爆發的迹象下，加上地緣政治風險升溫，相信短期市況在反覆過後，有延續向下運行發展的機會。尤其是半年結粉飾櫥窗完成之後，出現向下調整的可能性也將會有所增加。走勢上，在經歷了三個多月來的反彈後，相信恒指已處於階段性偏高水平，有下試23,600至24,000區間尋找支持的傾向。
國美零售(00493)在本月初出現向上突破，確認升穿了過去四年盤整區的上限1元關口，有重新進入上升軌道的趨勢，建議可以關注順勢買入的吸納機會。事實上，國美近期的回升走勢始於4月尾，從國美與拼多多全資附屬公司訂立1億美元可換股債券認購協議開始，其後到了5月底又與京東(09618)的全資附屬公司訂立1億美元可換股債券認購協議，除了有助減輕國美的財務壓力之外，也標誌着在平台流量、資源交換、交付服務、市場推廣以及物流倉儲等方面，將有望開展進一步的戰略合作。而近日大股東黃光裕獲得假釋，對於推動國美整體業務新發展，相信也可以帶來助力。建議可於等候在1.3元以下逐步趁低吸納，止蝕於1元，目標看1.8元，中長線配置部署。
第一上海首席策略師 葉尚志
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