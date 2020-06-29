港元拆息︰1個月續跌至0.44厘
2020年06月29日 11:17
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(Getty Images圖片)
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.1厘，連跌三日；1星期報0.29厘；與樓按相關的1個月降至0.44厘，呈三連跌；3個月報0.79厘。
29/6/2020
隔夜 0.10923厘
1星期 0.29268厘
2星期 0.33589厘
1個月 0.44268厘
2個月 0.66696厘
3個月 0.79667厘
6個月 1.02994厘
12個月 1.31185厘
22/6/2020
隔夜 0.11286厘
1星期 0.31625厘
2星期 0.36321厘
1個月 0.46696厘
2個月 0.69738厘
3個月 0.82060厘
6個月 1.03018厘
12個月 1.31116厘
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