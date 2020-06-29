港元拆息︰1個月續跌至0.44厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.1厘，連跌三日；1星期報0.29厘；與樓按相關的1個月降至0.44厘，呈三連跌；3個月報0.79厘。

29/6/2020

隔夜 0.10923厘

1星期 0.29268厘

2星期 0.33589厘

1個月 0.44268厘

2個月 0.66696厘

3個月 0.79667厘

6個月 1.02994厘

12個月 1.31185厘

22/6/2020

隔夜 0.11286厘

1星期 0.31625厘

2星期 0.36321厘

1個月 0.46696厘

2個月 0.69738厘

3個月 0.82060厘

6個月 1.03018厘

12個月 1.31116厘

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