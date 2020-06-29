港股格局：李偉傑指短線或考驗兩萬四關口
2020年06月29日 11:18
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，投資者關注美國疫情發展，市場氣氛偏向審慎，港股近日跟隨美股偏弱。本周為期指結算日及半年結，由於中美爭拗將困擾市場氣氛，料恒指本周有機會考驗兩萬四支持，阻力位則在100天線約24,700點至25,000點附近。另外，上半年資金偏好科技股及藥業股，料此兩板塊料可繼續吸引資金流入。
康基醫療(09997)及海吉亞醫療(06078)周一(29日)首掛後表現標青，李指冇貨在手暫不建議高追，至於有貨在手的投資者，可觀望首3日股價表現，若買盤動力消退，不妨趁高獲利。由於醫療相關股仍受市場青睞，可趁調整再作吸納部署。
李偉傑又指，騰訊控股(00700)上周高見505港元後，股價現時在高位橫行調整，走勢仍然偏強。不過，由於大市短線有調整壓力，騰訊有機會跟隨向下，冇貨的投資者可在10天線約470元附近再低吸。他又補充，騰訊的遊戲業務，以及微信小商戶等新發展方向，有望帶動盈利表現，料股價年內仍有望突破高位。
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