港股格局：李偉傑指短線或考驗兩萬四關口

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，投資者關注美國疫情發展，市場氣氛偏向審慎，港股近日跟隨美股偏弱。本周為期指結算日及半年結，由於中美爭拗將困擾市場氣氛，料恒指本周有機會考驗兩萬四支持，阻力位則在100天線約24,700點至25,000點附近。另外，上半年資金偏好科技股及藥業股，料此兩板塊料可繼續吸引資金流入。

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