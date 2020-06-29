【瑞通推介】吉汽金山軟件輪證傳真

瑞通認股證牛熊證銷售部：新冠肺炎疫情在美國出現反彈，加上美國聯儲局限制金融機構在第三季派發股息及回購股份，拖累銀行股顯著下跌。道指上周五(26日)收報25,015點，下跌730點或2.8%。

恒指上周五以近全日低位24,549點收市，跌231點或0.9%。周一(29日)早段高開後曾倒跌逾300點，低位曾跌至24,232點，其後跌幅收窄至不足100點，暫連跌第3日。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾6,700萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾8,400萬元，反映投資者預期後市將見反彈。上周五其牛證街貨重貨區為收回價24,000至24,099點，而熊證街貨重貨區為收回價25,500至25,599點。

吉利汽車近日公布發行人民幣股份和在上海科創板上市的計劃。另外，Alphabet旗下自動駕駛業務Waymo，與浙江吉利集團旗下品牌富豪(Volvo)合作研發專用作共乘用途的自駕電動車。吉汽上周五最多升逾5%，高見12.92元，逼近250天線，最終收升近3%於12.64元。周一早段先升後回，倒跌逾3%，下試12.2元水平，技術上考驗10天線(約12.23元)。上周五分別有近340萬和20萬元淨流入其好倉和淡倉。

比亞迪上周曾升至62.35元的52周高位，上周五則隨市整固，收跌1.8%於59.85元，但月內仍累升超過37%，反覆向上形態未變。內地早前發布汽車行業「雙積分」新政，明確2021至2023年新能源汽車積分比例，同時進一步加大對汽車節能減排支持政策範圍和力度。另外，中國汽車工業協會近日將今年中國汽車銷量預測由按年跌15至25%，修正為跌10至20%，顯示內地汽車市場開始從疫情中復甦。該股周一早段於60元附近好淡爭持，下方支持位留意10天線(57.3元)。上周五有約60萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄13萬元淨流出。

金山軟件上周五以全日最高位35.9元收市，升幅近5%，延續近期破頂勢頭。股份連升13個交易日，累漲超過42%。周一早段高見35.95元的歷史高位，其後曾回吐逾4%，低位見34.3元。上周五有近40萬元淨流出其好倉。

石藥集團附屬歐意藥業開發的一款抗腫瘤藥獲國家藥監管頒發藥品註冊批件。石藥上周五曾高見15.14元，創逾3個月高，收升4.9%於14.9元，連升第3天。周一早段受制15元關，倒跌約2%，下試14.5元水平。上周五有約250萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄近40萬元淨流入。

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