【專家點評】周樂樂：資金繼續追捧新經濟

過去一周，A股因資本市場改革利好與流動性支撐而震盪上漲。其中，創業板與中小板繼續大幅上漲。申万一級28個行業中，18個漲，10個跌。其中，最強的前五是電子、食品飲料、電氣設備、計算機、非銀金融，最弱的前五是紡織服裝、鋼鐵、建築材料、交通運輸、商業貿易。數據上來看，結構行情仍然明顯，新經濟類行業與業績確定消費行業走勢強勁。

市場消息來看，流動性充裕，但信心仍脆弱，且結構性行情明顯。最近，美聯儲官員與白宮官員分別發表對經濟與疫情的樂觀言論，刺激股市上漲，其後，美國部分州新增感染人數創新高，以及美國與歐洲互加關稅令美歐貿易戰預期升溫，導致歐美股市大跌。值得留意的是，美國大型科技股表現持續強勁，推動納指再創新高，遠強於道指與標普500指數。還有中概股與港股跟隨上漲，尤其教育、醫療、電商、遊戲、視訊等走勢強勁。這與香港聯交所為了迎接中概股回歸，修訂了恒生指數標準，加強與內地的基金互認等措施等有關；還與市場對新經濟動能高成長預期。

同時，代表高成長的新經濟的A股創業板指數與中小板指數持續大漲，除了高增長預期外，還有國內推動資本市場改革，如：創業板註冊制推出，預計更多優質新興經濟股份上市，帶動指數成分結構優化；上證重新編排指數，納入科創板股份，剔除ST股份，優化相關指數成分結構等，一系列的資本市場改革推行將有望推動新興產業相關的優質公司上市融資與優化市場成分結構，對關鍵指數中長期走勢利好。

另外，歐美日央行不斷大規模降息與釋放流動性，而中國央行一再強調不會大規模放水，導致最近市場資金利率有所回升，有資金收緊的迹象。筆者認為，利率回升是短期，不會持續，中長期來看，國內市場利率持續下降的。央行與商業銀行降低貸款利率，讓利給實體企業，顯示引導利率下降的真實行動；經濟持續衰退與整體債務水平上升，不適於高利率水平；中國經濟相對其他歐美國家，仍然具有很大潛力，歐美過剩的流動性資金可以通過股票通與債券通流入內地投資，補充內地流動性。因此，不應擔心流動性收緊，反而更該擔心流動性氾濫。此外，為了支撐資產價格與經濟困局，美國監管機構表示修改沃爾克規則，允許銀行投資風險基金的投資等，緩和美國疫情的擔憂。這顯示環球對金融監管有望鬆動，利於資本市場表現。

綜合來看，經濟衰退與疫情多變的情況，實體經濟何時能恢復增長仍難料。而在市場流動性充裕支撐下，環球資本市場資產價格有支撐，尤其是新經濟行業。基於行業基本面與流動性去判斷，A股與港股仍以新興行業的結構性行情主導。行業上關注，繼續關注強勁的是消費，科技頭，醫療等優質股份。

勝利證券副首席運營官 周樂樂

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