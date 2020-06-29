【深度解構】疫情改變食品供應鏈　雲端廚房興起...

新冠疫情爆發對全球經濟、行業等造成翻天覆地的影響。各國為防止病毒傳播，相繼推出限制措施，運輸中斷使生產原料和產品運送受阻，令全球食品消費造成大混亂。隨着第二波疫情出現，食品業界開始計劃重組供應鏈，包括擴大本土生產、縮小工廠規模及分散產線，以減輕對中國的依賴。疫情同時催生了「宅經濟」，帶挈被喻為「雲端廚房」的網上餐飲外賣市場興起。

中國憑藉生產成本低企，內地供應商在許多亞洲食品公司扮演重要角色。EY Japan Tax董事長角田伸廣表示，雖然內地從疫情中恢復速度比其他國家快，但許多亞洲企業正尋求將生產從內地分散到泰國、馬來西亞、越南等東南亞國家。

【泰國】

泰國食品巨頭卜蜂食品在泰國擁有最大生產地，另在其他16個國家和地區設食品加工廠。不過，該公司認為泰國國內的工廠可能過大。

行政總裁Prasit Boondoungprasert稱，該公司將成立更多小型工廠，並計劃分散到各個不同地區。卜蜂現在的策略就是增設小型工廠，若此策略有效，未來也可能在海外分公司採取同樣策略。

【美國】

美國吉比花生醬製造商荷美爾食品(Hormel)在日本、內地、菲律賓、新加坡和南韓等地生產罐裝肉品和耐儲存食品。亞太地區營運主管格里斯巴赫表示，該公司兩座亞洲工廠和美國工廠已難滿足需求。因為疫情關係，該公司希望亞洲區的生產能更當地化，同時也降低對內地的依賴。他續指，儘管本地化生產有風險，但至少在短期到中期不能依賴內地市場的出口。

●受惠宅經濟！東南亞掀雲端廚房熱潮

疫情令民眾一度被迫留在家中令「宅經濟」升溫，餐飲外賣需求急升，為了增加收入而進軍外賣事業的召車服務公司Grab和Gojek等從中受益。此外，沒有實體店、專門製作外賣餐飲，主要透過手機應用程式下單的「雲端廚房」(cloud kitchens)在東南亞亦日益興盛。

Grab目前在東南亞成立超過50家雲端廚房，該公司積極在印尼擴張，過去一年來在當地設立逾40家雲端廚房。至於總部位於印尼的Gojek則已成立27家，預期將出現激烈競爭。

Gojek泰國分公司計劃把餐車改裝，類似雲端廚房，合作的餐車可在指定地點會合製作餐飲，透過Gojek在泰國的品牌──Get服務外賣。該計劃已與40家餐車簽約，未來3個月試業期間可望增加至100家。

通訊軟體公司LINE也透過Line Man平台在泰國搶攻外賣市場，希望打破Grab和Gojek兩家公司主宰的局面。LINE目前在泰國設立一家雲端廚房，並與13家餐廳合作。菲律賓過去數月來禁止在餐廳用餐，嚴重衝擊傳統餐飲業。該國最大連鎖餐廳快樂蜂(Jollibee Foods)雖然有提供外賣服務，卻因疫情應接不暇，因此快樂蜂已在5月表示將投資70億披索成立雲端廚房。

有研究報告顯示，東南亞網上餐飲外賣市場2015至2019年增長13倍，達到52億美元，預期2025年時可達200億美元。

事實上，香港舖位租金高昂，為節省成本，目前有一些小店已採用雲端廚房模式經營。雲端廚房的概念，是將廚房從餐廳中抽離出來，借助外賣平台將食品送到消費者手中。此種方式降低了進入餐飲業的門檻，亦對傳統餐廳構成威脅。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626