【半年結】駿隆：年初以來打工仔MPF人均蝕3150元

強積金顧問公司駿隆表示，截至今年6月23日，6月強積金回報升5.1%，每名打工仔平均賺10,837港元；年初以來回報則下跌1.5%，每人平均蝕3,150元。

三大主要指數中，6月份股票基金指數、混合資產基金指數、固定收益基金指數全數上升，分別升6.8%、3.8%及0.4%。今年以來，三者回報分別跌4.7%、3.2%及升1.1%。

駿隆指出，受疫情及封城影響，全球央行及政府均採取大規模量寬及補貼經濟政策，環球市場持續極端波動。近期不同地區局部放寬隔離及解封措施，疫情在各地亦暫時沒有出現第二波惡化情況，故6月份出現不同程度反彈，收復年初至今大部分跌幅。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626