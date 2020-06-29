【高盛推介】美團挫近4% 趁低留意貼價購證
2020年06月29日 12:40
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(中新社圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評上周五(26日)從高位回吐，收市跌約2.1%。周一(29日)早段則高開約0.7%後，隨即倒跌，半日挫逾約3.8%，為A.T.M.X(阿里巴巴、騰訊控股、美團及小米集團)中現時表現最差的股份。
觀察個股認股證資金流向，可見上周五資金在美團下跌時趁機吸納認購證，錄得約650萬元資金流入。另一方面，牛證於上周五亦獲資金轉向部署，錄得約380萬元資金流入。
投資者如計劃趁低吸納認購證，貼價的選擇可留意價外幅度約7%，年期約7個月的美團購證(14921)，行使價180.1元，2021年1月25日到期，實際槓桿4.4倍。
高槓桿的選擇則可留意年期約5個月的美團購證(15088)，行使價211.08元，2020年12月4日到期，實際槓桿5.7倍。
相反，投資者如計劃部署認沽證，可留意價外幅度約6%，年期約6個月的美團沽證(13613)，行使價158元，2020年12月11日到期，實際槓桿3.9倍。
此外，投資者亦可考慮選擇牛熊證部署，牛證方面可留意美團牛證(65397)，收回價150.18元，行使價147.18元，換股比率100，槓桿比率7.7倍。
投資者如計劃部署熊證，則可留意與現價有約16%差距的美團熊證(59680)，收回價195元，行使價198元，換股比率500，槓桿比率5.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
高盛其他產品條款：
美團購證(14848)，行使價188.98元，到期日2020年12月1日，實際槓桿5.5倍。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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