【高盛推介】美團挫近4%　趁低留意貼價購證

高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評上周五(26日)從高位回吐，收市跌約2.1%。周一(29日)早段則高開約0.7%後，隨即倒跌，半日挫逾約3.8%，為A.T.M.X(阿里巴巴、騰訊控股、美團及小米集團)中現時表現最差的股份。

觀察個股認股證資金流向，可見上周五資金在美團下跌時趁機吸納認購證，錄得約650萬元資金流入。另一方面，牛證於上周五亦獲資金轉向部署，錄得約380萬元資金流入。

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