花旗：恒指未來12個月目標28226點

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧在網上發布會指出，3月後全球股市反彈是偷步反映2021年企業盈利反彈憧憬，但現在市場對2021年企業盈利增長預測或仍過高。

他稱，環球央行的放水措施只能改善企業現階段的狀況，無法改變一般人的消費信心。經過疫情後市民生活習慣或已迎來改變，相信未來新經濟概念將會主導投資市場，投資者能否捕捉新經濟更為關鍵，相信新經濟概念成為股份表現的分水嶺。

他指，目前恒指估值並不昂貴，預測市盈率與過去十年水平約11.5倍接近，結合每股盈利、內地電力需求及廣義貨幣供應增長的預測，推算未來12個月恒指仍具上升空間，目標28,226點。受惠於接連有中概股回流香港上市，將帶動港股交投，該行調高港股未來數年的日均成交金額預測，今年預測由之前的990億元升至1,040億元，並有機會於2022年進一步增至1,380億元。

中資股方面，看好互聯網，健康護理，通訊服務及消費行業，主要受惠於內地投資新型基建的結構性增長及人口老化帶來的機會，同時他們主要發展內需市場，與出口相關風險有限。

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