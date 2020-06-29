調查：逾半單身人士擬移民　18%預算500萬至999萬

「港區國安法」立法在即，有機構就單身人士移民意欲進行調查，當中有過半數人士表示考慮移民。

調查顯示，54%受訪者指會考慮移民，當中近半認為國外生活較香港自由；而47%稱不會，主要認為「香港是我家」，生於斯長於斯，不想離開。至於考慮移民到哪個國家，22%選擇英國，其次是台灣16%，新加坡12%。

移民預算方面，調查中有18%表示會預算500萬至999萬作移民之用，而10萬至49萬佔15%，選擇150萬至199萬及10萬以下均佔12%。

另外，逾4成半單身人士期望伴侶持有外國護照，期望與加拿大籍和英國籍人士結婚的佔比分別佔19%和17%。

約會公司HK Romance Dating於6月透過電話及網上問卷進行調查，訪問238人，了解他們的移民意欲。

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