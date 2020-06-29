滙豐私銀：料港經濟今年收縮5%

滙豐私人銀行發表下半年投資展望，預期環球經濟將進入分段重啟及U形復甦階段，在環球經濟數據見底，加上史無前例的寬鬆政策支持下，下半年投資組合中偏高配置環球股票，增持美國及亞洲股票。在亞洲投資組合內，該行偏高配置內地及南韓股票，以及內地的美元及本幣企業債券。

滙豐對港股投資評級則為「中性」，該行私人銀行亞洲區首席市場策略師范卓雲認為，目前港股估值遠低於歐美及亞洲其他股市，恒指再大幅下調空間有限。

她續指，考慮到中美緊張關係持續，預期中概股在香港上市的趨勢將會加快，以應對美國規管政策風險。未來3年，預計11間大型中概股美國預託證券(ADR)將陸續來港上市，納入恒生指數後將大幅改變指數組成，其中非必需消費品板塊佔指數的比重將由6%增至22%；科技板塊將由13%升至21%。未來中資企業對恒指盈利貢獻將由目前55%，逐漸提高至70%。

高增長的新經濟中概股加快在香港上市，將有助提升恒指長期盈利增長和估值重估展望，對恒生指數年底目標為28,080點。

下半年投資主題方面，滙豐私人銀行看好疫後冒起的結構性增長主題，包括數碼轉型、醫療創新和5G變革。另為追求收益，該行資產配置偏好環球投資級別債券、新興市場和亞洲美元債券、高息股和房地產收益策略。

另外，該行建議投資者專注多元資產配置，並投資黃金和另類投資以對冲疫情和政治不明朗風險因素。

經濟預測方面，滙豐私人銀行預計今年環球經濟將衰退4.8%，明年則增長5.8%。今年美國國經濟將倒退7%，內地經濟增長則大幅放緩至1.7%，惟兩國經濟將分別於2021年反彈6%及7.5%。由於對外貿、消費和商業活動急跌，預期香港今年經濟將下降5%，並於2021年回升4.3%。

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