道富環球6月投資者信心指數升至94.3點

道富環球市場公布2020年6月份《道富投資者信心指數》，由5月份經修訂後的73.3點大幅攀升21點至94.3點。北美地區投資者信心指數領漲18.8點至86.2點，亞洲地區緊隨其後，升18.6點至100點。歐洲地區也實現兩位數漲幅，從108.5點升至119.7點。

State Street Associates投資者行為研究部主管Rajeev Bhargava稱，投資者的風險偏好在6月出現強勁反彈。各地區信心指數上漲提振全球投資者信心指數升至94.3點，為近兩年來最高水平。

他指，各國央行史無前例的舉措，加上全球主要經濟體的重新開放，可能是推動投資者樂觀情緒的原因。不過，這一積極情緒能否持續仍有待觀察。畢竟，新冠肺炎疫情第二波暴發的徵兆導致資產市場出現了波動。

《道富投資者信心指數》是由State Street Associates、道富環球市場研究與諮詢服務部與FDO Partners合作開發完成。該指數明確顯示投資者風險偏好的變化，股票在資產配置中佔比愈大，投資者風險承受能力或信心則愈高。指數讀數100為中性，代表投資者沒有增加或減少其對風險資產的長期配置。

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