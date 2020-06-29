分析：香港緊張局勢加劇恐懼　激化資金外逃

據英國媒體Raconteur報道，隨着香港的緊張局勢加劇，恐懼正激化資金外逃。

報道指出，由於「港版國安法」的立法，香港作為全球金融中心的特殊地位生變。對於投資者而言，香港一直以來都是全球金融體系與中國的友好交融地，幾十年來流暢的貨幣市場、獨立的法律體系和言論自由已經使資本自由奔放，人才所向，但是時代正在變化。

在經歷了一年的社會動盪之後，內地擬在港施「港版國安法」，香港的地位不會在一夜之間被侵蝕，但報道引述凱投宏觀(Capital Economics)首席亞洲經濟學家認為，如果不能保證那裏的公司和員工將得到強有力的法律保護，那麼海外公司將隨着時間的推移將業務轉移到其他地方。中、港之間不斷發展的關係加劇了與西方的地緣政治緊張局勢，引起了全球交易商的擔憂。現在，資本外逃的潛在壓力顯而易見。

美國表示正在認真考慮採取措施限制資金流經香港後，對香港作為全球金融中心的聲譽的信心再次受到打擊，同時，英國政府亦批評港版國安法，令緊張局勢加劇。

報道認為，所有這些都可能傷害香港。香港是亞洲第三大資本市場，中國十家最有價值的公司中有九家在港上市，中國在海外籌集的資金中有三分之二在港進行。香港也是投資者進入規模達10萬億美元的中國債市的投資門戶，在這裏聲音最大的貨幣不是人民幣，而是美元。

報道引述大正資本(Chartwell Capital)創辦人兼投資總監陳惠仁表示，保持香港作為緩衝區是中國的最大利益。不破壞香港的特殊地位也符合外國大國的最大利益。但希望這項新法律能夠恢復穩定，因為抗議者已經破壞了香港「可以做」的精神。

儘管社會動盪，但這個全球金融中心歷來是世界上最安全，最高效的交易場所之一。這個位於珠江三角洲的城市還通過滬港通計劃幫助外資進入中國，並促中國開放金融市場。精明的資金還需要一個具有足夠容量和複雜性的地方來停放和發展，這就是為甚麼香港仍然具有吸引力。

不過，亦有業界人士認為，「港版國安法」可降低風險，如保險公司和長期房地產投資者現在應該對2048年後的趨勢有更清晰的認識，這對於他們尋求投資長期資本可能有利。

香港一直以來最大的擔憂是，如果交易不具有競爭力，那麼生意就會轉移到其他地方。香港一直是新加坡的主要競爭對手，如果香港的自治權和公正的法律制度被取消，那麼資金可能直接到上海投資。

報道又引述Cork University商業學院學者Damian Tobin指，美國不能單方面採取行動來撤銷香港的特殊地位，但可以影響中國企業在尋覓其他上市地點時如何看待香港市場，華為案就是美國可以採取非關稅措施的一個典型例子。若中企被迫在美退市或被拒在美上市，而香港市場情況有變，則中企必然須要三思，這本身與估值無關，皆因上海市場的估值更高。

此外，香港對中國的重要，還在於供應美元資金，這至今中國仍沒有任何其他機制可以取代。

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