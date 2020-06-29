傳中國四大油企擬組團採購原油　添議價能力

財經媒體彭博引述知情人士稱，中國石化、中國石油、中國海洋石油和中化集團的高層正在舉行深入談判，以期望敲定組團聯合採購原油計劃細節，以增加議價能力、避免互相競價。據悉，磋商並未公開且仍在進行中，又指這方案已經獲得中國政府及相關監管機構支持。

上述四家企業每日原油進口量合計500萬桶，相當於石油輸出國組織(OPEC)總產量近五分之一，相信四企合作將成為全球最大原油買家。

新冠肺炎大流行首先在中國爆發，亦是首個復工復產的主要經濟體，其運輸和工業燃料的消費量差不多回到了疫情前的水平。最近幾個月的V形復甦使中國的國有和民營煉油廠在現貨市場上大力買進俄羅斯和巴西原油，從而推動價格上漲。

組團採購倡議於2019年首次提出，知情人士稱，該聯盟勢將在現貨市場上集體對特定品位的俄羅斯和非洲原油出價。

不過，報道指有關消息聯繫了中國石化的媒體辦公室，惟對方不予置評，中國石油亦無法立即回應，中國海洋石油和中化集團亦未回覆。至於發給中國國家能源局和發改委的傳真也未獲回應。

全球各國指行最大規模封鎖措施，削減了石油需求，印度的加工商和港口干脆宣布了遭遇不可抗力、試圖停止提貨。最近，沙特阿拉伯按照石油輸出國組織及盟國(OPEC+)進一步協議減產後，中國和印度的各個買家尋求進口更多沙特原油。因此，知情人士指中國油企巨頭希望通過聯起手來，在原油採購數量和價格方面有更大的話語權。

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