炒股必知！聯儲局披露已購買企業債名單

外國傳媒報道，最新文件顯示，美國聯儲局已購買電訊業AT＆T、醫療保險業者聯合健康集團和零售商沃爾瑪發行的企業債，相關買債行動是因應疫情而設立的緊急貸款計劃的一環。

當局從6月16日起開始收購個別企業債，並創建一項廣泛指數，指數的組成企業包括有資格申請緊急貸款計劃的800家公司。

根據6月28日披露的文件顯示，在聯儲局首日購買的2.07億美元企業債中，非景氣類消費產業的企業債約佔21%、景氣消費產業的企業債佔15%、科技公司發行的債券佔10%、非投資級的企業債佔3.6%。

另一份文件顯示，紐約聯儲銀行公布聯儲局購買企業債所參考的廣泛指數企業名單。當局官員曾指出，收購企業債有助維持企業債市場的流動性，在疫情拖累經濟步入衰退之際，確保公司仍能取得資金。

聯儲局從5月中開始購買企業債的指數股票型基金(ETF)。截至6月23日，當局已透過次級市場企業信用機制(SMCCF)收購合計87.1億美元的資產，包括ETF和個別企業債。

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