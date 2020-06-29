美股「雙頂」暗示冧市快到？分析建議睇實10年期債息

外國傳媒報道，美國10年期國債孳息率周一(29日)暫報0.639厘，跌破3月底以來的上升軌，Janney Montgomery Scott技術分析師Dan Wantrobski表示，短期內必須睇實10年期美債息變動。他又警告，近期美股正出現「M頭」的熊市形態，恐預示着另一波震盪即將來臨。

他指出，近期必須睇實10年美債息走勢，因今年美債與美股市場呈現高度「正關連」，據FactSet資料顯示，今年以來標指與10年美債息走勢的關連系數達0.67，明顯是高度正關連，因其最高值是1。

此外，10年期美債息似乎更有「領先指標」作用，例如該債息於今年3月9日達到低位，標指則在3月23日始見底；其後10年美債息於今年6月5日達最高位，隨後標指於同月9日亦達到高位。

更值得關注的是，Wantrobski表示，美股6月出現了「雙頂」，形態上已出現「M頭」熊市。因此，一旦10年期美債息有異動，再加上美國正出現第二波疫情爆發，都可能會強化美股短線拋售，建議投資者要做好準備。

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