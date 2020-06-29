新盤動向：KOKO HILLS獲批預售　最快周內開價

下半年開盤攻勢一觸即發。會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下茶果嶺KOKO HILLS已獲批預售樓花同意書，希望24小時內將樓書上網，本周可望開價及開放示範單位，相信項目可成為下半年頭炮新盤，暫已接獲逾3,500個查詢，他透露，集團上半年已售出764伙，套現近82億港元。下半年樓價料有條件反彈，幅度約5至7%。

該公司總經理(業務拓展)楊偉銘透露，KOKO HILLS提供413伙，實用面積介乎345至2,024方呎。378伙標準戶中，一房戶面積由366至370方呎，兩房戶面積介乎444至522方呎，三房戶則由546至899方呎。而四房戶面積為1,300方呎。該公司市務助理總經理陳惠慈稱，今期由第2、3及5座組成樓盤主打兩、三房戶佔約八成。項目之後仍有第2、3期發展。

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