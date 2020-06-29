全球經貿戰：印度擬擴大限制中國貨品進口

外國傳媒報道，中印關係緊張已蔓延到雙邊貿易，印度官員正考慮對中國公司採取各種懲罰措施，例如印度國有電訊已被告知不要使用華為和中興等中國供應商的電訊設備，來升級4G基礎設施或5G網絡試點。

印度政府亦已開始討論對汽車配件、家具和其他中國進口產品加徵關稅，對於至少370種可以本地生產的產品，包括化學藥品和鋼鐵，也提出了更嚴格的質量規定，包括中國汽車業也成為目標。

不過，印度Observer Research Foundation學者Harsh Pan指出，印度不可能將所有中國企業排除在外，因中國商品在2018年佔印度進口的主導地位，佔進口總額14%。

再者，許多製造業若無法獲得中國製造的產品，如電訊設備和半導體，就無法營運，故印度部分商界人士警告，不要對中國企業過度報復。

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