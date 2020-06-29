【多圖】SEA TO SKY開放四房示範單位　加推143伙

新盤競爭氣氛加劇。長實地產投資董事郭子威表示，將軍澳日出康城SEA TO SKY為回應市場需求，今日(29日)再加推143伙的價單，包括80伙三房、33伙四房及30伙兩房。價單市值24.3億元，折實平均呎價17,295元。

當中三房戶折實售價由1,130.1萬元起，呎價14,811元起，而兩房折實售價最平773.9萬元起。是次仍屬於按原價單加推。希望極短時間內公布新銷售安排，最快周內次輪銷售。

長實集團高級營業經理楊桂玲稱，今日開放四房交樓標準示範單位予傳媒參觀，參照1座38樓A室搭建，實用面積1,075方呎，大廳面積約280方呎，露台面積38方呎。

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