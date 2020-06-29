新冠肺炎：中銀料撥備按年上升
2020年06月29日 15:57
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中國銀行(03988)風險總監卓成文在股東大會上表示，新冠肺炎疫情對全球經濟造成很大衝擊，整體銀行業資產質量水平面臨壓力，但中銀香港首季不良貸款率維持在0.23%，按季基本上持平，惟疫情還未完全消退，將持續影響環球經濟發展復甦，該行將加強關注特別受疫情影響的地區及行業，如旅遊餐飲行業等。
他又預期，今年中銀的撥備將較去年上升，主因是撥備模型對宏觀經濟參數相應調整，且個別客戶的業務遇上困難，但強調充足撥備可為風險抵禦提供有利保障。
該行副總裁王兵指出，雖然香港受疫情、本地社會衝突，以及中美貿易戰等多重因素影響，但整體香港市場客戶貸款實現平穩增長，首季表現按季增長2.8%，而中銀香港客戶貸款增速為5.1%，整體貸款於今年次季保持在良好增速，認為相關影響可控，預期下半年隨着疫情防控好轉，各地政府推出寬鬆政策及港府推出的防疫紓困措施下，有信心實現年初訂下的目標，即貸款錄中至高單位數增長。
問及能否維持穩定派息，財務總監隋洋指出，當前銀行業面臨經濟下行低息環境的多重挑戰，銀行需要保留充足資本去維持業務發展及監管潛在風險，該行將綜合考慮及平衡監管要求、外部經營環境、股東利益及銀行盈利水平等，做好資本管理規劃，妥善訂下派息水平。
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