新冠肺炎：中銀料撥備按年上升

他又預期，今年中銀的撥備將較去年上升，主因是撥備模型對宏觀經濟參數相應調整，且個別客戶的業務遇上困難，但強調充足撥備可為風險抵禦提供有利保障。

該行副總裁王兵指出，雖然香港受疫情、本地社會衝突，以及中美貿易戰等多重因素影響，但整體香港市場客戶貸款實現平穩增長，首季表現按季增長2.8%，而中銀香港客戶貸款增速為5.1%，整體貸款於今年次季保持在良好增速，認為相關影響可控，預期下半年隨着疫情防控好轉，各地政府推出寬鬆政策及港府推出的防疫紓困措施下，有信心實現年初訂下的目標，即貸款錄中至高單位數增長。

問及能否維持穩定派息，財務總監隋洋指出，當前銀行業面臨經濟下行低息環境的多重挑戰，銀行需要保留充足資本去維持業務發展及監管潛在風險，該行將綜合考慮及平衡監管要求、外部經營環境、股東利益及銀行盈利水平等，做好資本管理規劃，妥善訂下派息水平。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626