【旅業蕭條】空中巴士擬削產量四成　7月底公布裁員

外國傳媒報道，疫情嚴重衝擊航空需求，歐洲飛機大廠空中巴士(Airbus)預期，在未來2年內將飛機產量急降40%，確實裁員規模將於7月底左右公布。

空巴行政總裁Guillaume Faury預計，該公司在2020和2021年的產量和交付量將較原計劃大減40%。截至目前為止，空巴平均將產量削減1/3。

由於該公司今年首季虧損約4.81億歐元(約42億港元)，故Faury表示，空巴必須應對航空業萎縮及訂單大降的現實，裁員確實規模將於7月底宣布，並補充空巴是在假設收入下降約40%的基礎上進行裁員。

有分析預測，根據生產目標，該公司將分階段削減1.4萬至2萬個職位。空巴合共聘有約9萬名員工。

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