【市後重點睇】油價跌逾2% 道期靠穩
2020年06月29日 16:16
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美匯指數企97.34；離岸人民幣(CNH)見7.0762；港匯處7.7503；美元兌日圓報107.19；歐元見1.1245；英鎊見1.2360。金價報1,769美元。市場憂慮疫情發第二波令需求下挫，國際油價跌逾2%，布油報40.09美元，紐油報37.62美元。道指期貨跌1點。
●市後關注點
-22:00 美國5月待完成房屋銷售
●恒生指數全日跌248點或1.01%，至24,301點，為連續3日下跌；國企指數跌95點至9,757點。主板成交額1,330億港元。本地地產股呈弱，太古及新世界發展跌逾4%。https://bit.ly/3dHk6sL
-國泰航空股價曾挫4.2%，再創09年金融海嘯後新低。
●A股快報：滬綜指收跌0.6%，外資淨賣出14億人民幣。https://bit.ly/2Ahz5Ms
●亞洲股市：日股收挫逾500點，韓澳股弱。
●【深度解構】疫情改變食品供應鏈，雲端廚房興起... https://bit.ly/387pKTV
●【大行報告】摩通上調港交所目標價至340元。
●【全球攬炒】越南第二季GDP增速創10年新低。
●【半年結】
-駿隆：年初以來打工仔MPF人均蝕3150元。
-中國企業佔全球股權集資額近半，創紀錄。
●全球經貿戰：
-美緊盯中國最大安檢設備製造商同方威視。
-印度擬擴大限制中國貨品進口。
●新冠肺炎：
-美頁岩油企Chesapeake申破產保護。
-日本5月零售額急降12.3%，遜預期。
●中國經濟：首5月國企利潤總額降52.7%。
●菲央行行長：料未來幾個季度無需再減息。
●調查：逾半單身人士擬移民，18%預算500萬至999萬。
●花旗：恒指未來12個月目標28226點。
●滙豐私銀：料港經濟今年收縮5%。
●道富環球6月投資者信心指數升至94.3點。
●美股「雙頂」暗示冧市快到？分析建議睇實10年期債息。
●炒股必知！聯儲局披露已購買企業債名單。
●傳中國四大油企擬組團採購原油，添議價能力。
●分析：香港緊張局勢加劇恐懼，激化資金外逃。
●新盤動向：KOKO HILLS獲批預售，最快周內開價。
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