【市後重點睇】油價跌逾2% 道期靠穩

美匯指數企97.34；離岸人民幣(CNH)見7.0762；港匯處7.7503；美元兌日圓報107.19；歐元見1.1245；英鎊見1.2360。金價報1,769美元。市場憂慮疫情發第二波令需求下挫，國際油價跌逾2%，布油報40.09美元，紐油報37.62美元。道指期貨跌1點。

●市後關注點

-22:00 美國5月待完成房屋銷售

-國泰航空股價曾挫4.2%，再創09年金融海嘯後新低。

●亞洲股市：日股收挫逾500點，韓澳股弱。

●【大行報告】摩通上調港交所目標價至340元。

●【全球攬炒】越南第二季GDP增速創10年新低。

●【半年結】

-駿隆：年初以來打工仔MPF人均蝕3150元。

-中國企業佔全球股權集資額近半，創紀錄。

●全球經貿戰：

-美緊盯中國最大安檢設備製造商同方威視。

-印度擬擴大限制中國貨品進口。

●新冠肺炎：

-美頁岩油企Chesapeake申破產保護。

-日本5月零售額急降12.3%，遜預期。

●中國經濟：首5月國企利潤總額降52.7%。

●菲央行行長：料未來幾個季度無需再減息。

●調查：逾半單身人士擬移民，18%預算500萬至999萬。

●花旗：恒指未來12個月目標28226點。

●滙豐私銀：料港經濟今年收縮5%。

●道富環球6月投資者信心指數升至94.3點。

●美股「雙頂」暗示冧市快到？分析建議睇實10年期債息。

●炒股必知！聯儲局披露已購買企業債名單。

●傳中國四大油企擬組團採購原油，添議價能力。

●分析：香港緊張局勢加劇恐懼，激化資金外逃。

●新盤動向：KOKO HILLS獲批預售，最快周內開價。

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