BCT銀聯：「保就業」刺激強積金開戶增加3至4倍

BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時表示，可扣稅自願性供款(TVC)計劃深受強積金成員歡迎，不少趁課稅年度結束前衝刺，對比今年首季與去年第四季數據，開立TVC戶口總數增加接近七倍，經電子平台開戶的接近三分之一。

她表示，經該集團開戶的TVC帳戶，平均供款額逾4萬元，與市場整體供款水平相若。疫情帶動強積金活動趨向數碼化，網上管理強積金戶口等明顯上升，今年首4個月，成員登入戶口次數較去年同期升三成，轉換基金及更改將來供款投資指示增加1.2倍。

政府宣布推出「保就業」薪金津貼，由於審批申請會以強積金供款戶口資料作基礎，她指這吸引僱主踴躍申請開立強積金帳戶，4月開戶數目比過往平均每月僅約百宗增加3至4倍，及至政府釐清保就業申請指引，開戶才有所回落。

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