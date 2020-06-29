恐5年才復原！日本車廠5月全球汽車銷量大減38%

外國傳媒報道，日本汽車製造商5月的全球汽車銷量大減38%，為連續第3個月急跌。

據統計，日本首7大汽車製造商5月全球汽車銷量合計為147萬輛，較去年同期的238萬輛大跌38%，但跌幅較4月50%收窄。7大車廠5月的全球產量則按年減62%，跌至91萬輛，較4月按年大減55%進一步萎縮。業界預期，可能需要長達5年時間，汽車需求才會恢復到2019年水平。

其中，日本最大汽車製造商豐田汽車5月銷量60.94萬輛，按年減34%。日產汽車5月銷量按年減37.3%，為27.28萬輛。本田汽車5月銷量按年減29%，為32.7萬輛。

幾乎所有地區的汽車銷量都下滑，以北美及歐洲市場受創最深，中國成為唯一亮點，豐田、日產與萬事得5月在當地的銷售均見增長。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626