維珍妮全年多賺2.7%　派末期息4仙

集團指，去年底爆發的新冠肺炎疫情為全球經濟帶來始料未及的衝擊。中國及日本地區於2、3月首當其衝，雖然中國市場3月開始回復正常，同時歐美地區由3至5月備受大規模關店及政府防疫措施影響，以至集團最後一季的業績亦無可避免受到波及。

在疫症爆發前的中美貿易緊張局勢下，集團配合品牌夥伴在不同地域的業務拓展，適當調整越南及深圳兩地的產能分配，將大部分出口至美國的訂單轉至越南生產，並相應調整深圳廠房的定位，以主要作為集團的研發基地，並專注配合品牌夥伴生產售予中國當地市場的產品。在疫症爆發初期，儘管中國各地的生產線及供應鏈普遍受到延遲復工等措施影響，但集團在保障員工安全的大前提下有序地恢復深圳廠房的生產；而越南作為主要的生產基地，縱使受到來自中國的原材料供應影響，運作也大致如常。

及後疫情於3月在全球大流行，部分歐美品牌夥伴延後訂單的出貨時間，對外，集團與業務夥伴保持緊密溝通、互相配合以共度時艱，對內則暫停招聘直至全球經濟及消費市場重拾正軌。

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