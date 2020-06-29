【fb直播】港股期結日走樣小心有伏？

2020年06月29日 16:45
  • 東網電視
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    踏入期指結算日(29日)，港股先升後跌，收報24,301點，跌248點。經濟復甦未似預期，加上本周有多項政經因素左右大市，港股走勢會非常波動？
    新經濟股普遍回吐，美團點評(03690)、阿里巴巴(09988)及小米集團(01810)齊齊回調，不過股王騰訊控股(00700)仍然撐得住。股民趁低要撈貨？抑或仲有得回等多等先？
    醫藥及生物科技股成為大市焦點，周一(29日)有兩隻醫療相關股新股掛牌，包括康基醫療(09997)以及海吉亞醫療(06078)走勢做好，冇貨、有貨投資者點部署？另外，永泰生物(06978)同日開始招股，又抽唔抽得過？康希諾生物(06185)再有新冠肺炎疫苗消息，不過股價先升後跌，股份又應該點部署？
    有傳內地銀行將獲得券商牌照，以應對外資劵商進入內地市場，一眾中資券商股，中信証券(06030)及華泰證券(06886)都要跌，有貨係咪要走人先？
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