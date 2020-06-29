新股專輯：渤海銀行周二起招股 每手2515元
2020年06月29日 16:50
東網電視更多新聞短片
再有中國內地銀行赴港上市！渣打為第二大股東的渤海銀行(09668)周二至下周四(30至7月9日)招股，每股招股價介乎4.75至4.98港元，每手500股H股，入場費為2,515.09元，預期7月16日主板掛牌。建銀國際、海通國際、農銀國際及中信里昂證券為聯席保薦人。
該行是次發售28.8億股H股，集資最多143.42億元，所得將用於加強該行資本基礎，以支持業務的持續增長。另外，引入9名基礎投資者，合共認購5.2億美元(約40.3億港元)，佔集資額上限28.09%。
渣打銀行(香港)為其第二大股東，持有上市前19.99%股權，而渣打銀行大中華區戰略發展總監馮載麟為該行副董事長；最大股東為國企天津泰達，持股25%。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！