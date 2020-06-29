新股專輯：渤海銀行周二起招股 每手2515元

該行是次發售28.8億股H股，集資最多143.42億元，所得將用於加強該行資本基礎，以支持業務的持續增長。另外，引入9名基礎投資者，合共認購5.2億美元(約40.3億港元)，佔集資額上限28.09%。

渣打銀行(香港)為其第二大股東，持有上市前19.99%股權，而渣打銀行大中華區戰略發展總監馮載麟為該行副董事長；最大股東為國企天津泰達，持股25%。

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