新股專輯：華夏視聽入場費3131元 4名大戶撐場
2020年06月29日 16:51
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中國影視製作公司華夏視聽(01981)周二起至下周三(6月30日至7月8日)招股，每股招股價介乎2.86至3.1港元，每手1,000股，入場費3,131.24元，預期7月15日掛牌。麥格理資本及招商證券為聯席保薦人。
該公司是次發行4億股，其中10%為香港公開發售，集資最多12.4億元，所得約30%用於投資製作；約30%用於改善或擴大旗下大學容量、設施及教育設備；約30%用於收購傳媒及藝術高等教育機構或培訓機構；約10%用作營運資金及其他一般企業用途。
是次引入4名基礎投資者，合共認購7,250萬美元(約5.6億港元)等值股份，包括蘭馨亞洲、雪湖資本、東方資管基金管理的Foresight Orient Global Superior Choice SPC及Oceanic。
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