新股專輯：華夏視聽入場費3131元　4名大戶撐場

該公司是次發行4億股，其中10%為香港公開發售，集資最多12.4億元，所得約30%用於投資製作；約30%用於改善或擴大旗下大學容量、設施及教育設備；約30%用於收購傳媒及藝術高等教育機構或培訓機構；約10%用作營運資金及其他一般企業用途。

是次引入4名基礎投資者，合共認購7,250萬美元(約5.6億港元)等值股份，包括蘭馨亞洲、雪湖資本、東方資管基金管理的Foresight Orient Global Superior Choice SPC及Oceanic。

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