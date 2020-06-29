正商實業斥2.6億人幣 購河南3地皮使用權

地塊I位於中國河南省新鄭市龍湖鎮規劃二路北側，總佔地面積約1,175.82平方米，許可容積率介乎於1和3之間，指定為住宅用途，使用年限為70年。

地塊II位於中國河南省新鄭市龍湖鎮文明路西側、規劃三路北側，總佔地面積約23,195.95平方米，許可容積率介乎於1和2.7之間，指定為住宅用途，使用年限為70年，以及地下配建停車、配套及附屬設施 用途使用年限為50年。

地塊III位於中國河南省新鄭市龍湖鎮規劃三路北側、西張寨村土地南側，總佔地面積約 32,818.81平方米，許可容積率介乎於1和2.7之間，指定為住宅用途，使用年限為70年，以及地下配建停車、配套及附屬設施用途，使用年限為50年。

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