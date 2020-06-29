新股專輯：騰訊有份！祖龍娛樂周二起招股 每手11716元

該公司是次發行1.87億股，其中10%為香港公開發售，集資最多21.69億元，所得約40%將用於增強遊戲開發能力及技術以擴大遊戲組合；約20%用作擴展遊戲發行及營運業務；約20%用作戰略性收購及投資；10%用作擴大知識產權(IP)儲備及豐富內容供應；約10%作營運資金及一般企業用途。

公司是次引入5名基礎投資者，合共認購1.075億美元(約8.385‬億港元)，新加坡政府投資公司(GIC)認購8,051萬美元；中國遊戲公司紫龍遊戲認購1,000萬美元；國際遊戲軟件公司SNK(南韓：950180)認購800萬美元；中國短片平台快手認投700萬美元；台灣遊戲企業智冠科技(台股：5478)則認購200萬美元。

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