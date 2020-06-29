港交所輪證上市周期縮短至3個交易日

香港交易所宣布，結構性產品的上市周期將由5個交易日，縮短至3個交易日。新上市周期將適用於2020年7月13日或之後推出的產品，並涵蓋所有合資格相關資產發行的上市結構性產品。

港交所指，發行商將可以在提交產品條款之後的第3個交易日，將其結構性產品，如衍生權證、牛熊證及界內證於現貨市場上市，供投資者買賣。新的上市周期將提升產品發行的市場效率，並豐富投資者的產品選擇。

香港交易所市場主管姚嘉仁表示，更短的結構性產品上市周期有助發行商更好地應對市場狀況的變化，提高市場效率。香港的結構性產品市場在過去十多年交易額穩據全球首位，今次縮短上市周期是我們進一步發展並優化結構性產品市場的重要一步。

上市周期得以縮短，是受益於採用電子方式提交文件及簡化其他營運流程。補充上市文件的發布時間表將維持不變，投資者仍可於產品推出翌日通過披露易網站獲取相關文件。

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