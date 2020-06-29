前景看淡！香港寫字樓租金睇跌15%　料豪宅下半年跑輸

彭博亞太區房地產行業高級分析師黃智亮預計，香港寫字樓租金全年整體下跌15%，現時不只是中環，其他商業區皆錄得跌幅，預計下半年持續下跌。儘管最近香港新股市場開始復甦，對金融及寫字樓市場有正面作用，但料全年整體寫字樓市場仍偏弱。

豪宅市場方面，他料將會在下半年跑輸大市，主要受到政治不確定性所影響，並預計地產商將放緩推售豪宅項目的步伐，在不受空置稅影響下，樓價將平穩。惟疫情下，海外買家對豪宅需求轉弱，今年首5個月政府收取的買家印花稅總額按年下跌70%，至7.42億元。

他續指出，香港一般住宅樓價自3月起開始錄得反彈，至6月樓價已自低位回升約4%，預計樓價下半年升5%。他又表示，如果社會動盪、經濟及政治不穩促使更多外籍或本地人士流走，住房需求或將逐漸變弱。

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