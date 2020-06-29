「雲端」當紅！傳騰訊投資糧油雜貨配送企業

興盛優選的最新融資約為3億美元(約23.4億港元)，是該公司2019年上一輪融資額的3倍。騰訊仍未決定投入多少資金，但肯定會參與。事實上，騰訊也曾投資興盛優選的競爭對手每日優鮮。

興盛優選是中國南省第一家估值超過10億美元的「獨角獸」企業，主要依托社區實體便利店，通過「預售+自提」的模式為用戶提供服務。2019年興盛優選的年度GMV(交易總額)達到了100億元人民幣，納稅超過5,400萬元人民幣，預計未來3年累計納稅將超過5億元人民幣。

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