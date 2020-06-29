【理財通】金管局：未來數月會商討細節

香港金融管理局總裁余偉文表示，粵港澳大灣區「跨境理財通」進入制訂落實細節的階段，未來數月局方會和兩地監管機構商討執行細節，也會聽取業界的意見。

他指出，理財通的突破性在於提供一條正式和便捷的渠道，首次允許零售投資者直接跨境開設和操作投資戶口，有更大的自主度去選擇理財產品。

沿用過去股票通和債券通的經驗，「風險可控、循序漸進」是互聯互通機制基本原則。在理財通的初階段，三地監管機構會採取務實和審慎的態度去設計各個環節，包括產品範圍主要涵蓋風險較低、相對簡單的投資產品；投資者在兩地銀行分別開設匯款和投資戶口、實施一對一綁定；人民幣跨境資金實施閉環匯劃和額度管理。

根據2019年一項關於內地的財富報告，全國擁有千萬元人民幣資產的「高淨值家庭」，大灣區佔逾1/5。隨着區內經濟蓬勃發展和個人財富持續增長，內地居民對配置境外資產作多元化投資的需求將與日俱增。

另一方面，內地經濟穩步發展，新經濟潛力巨大，許多國際投資者正持續增加內地相關資產特別是人民幣資產的配置。對香港投資者而言，內地理財產品的潛質和回報有一定吸引力，亦有助投資者於香港本地和海外資產配置以外，有更多元化的投資選擇。

他認為，理財通將為香港金融業界開拓客源及業務發展空間，推動本地財富管理業務市場有機成長，帶動產品銷售、資產管理、產品開發等整條金融產業鏈的發展，也會惠及相關的專業服務界別。另外，措施為國際金融機構提供更多誘因，在港設點和投放更多資源，進一步鞏固香港國際金融中心和全球離岸人民幣業務樞紐的地位。

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