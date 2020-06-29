金源米業去年轉蝕2265萬 香港米業生意增一成
2020年06月29日 18:03
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金源米業(00677)公布，截至2020年3月31日止年度業績，期內收入17.36億港元，按年增加19%，在成本增加下，錄得股東應佔虧損2,265萬元，2019年同期則錄得盈利435萬元；每股虧損1.3仙，擬派末期息每股1.2仙，與2019年一樣。
集團表示，期內香港米業營業額增長10%，至8.5億元。由於消費者日益注重素食健康的生活模式，而且食米始終是亞洲人的首選主食，所以仍可望繼續錄得滿意業績。
集團持有Circle K便利店在越南全國的永久經營權，期內越南Circle K便利店業務營業額為8.8億元，按年增長28%。財政年度下半年業務增長預算略為下降，主要是因為2020年首季，新冠肺炎疫情帶來的負面影響。直至2020年3月31日止，集團在越南全國5大城市經營389間便利店，比較去年的318間，增加了71間。
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