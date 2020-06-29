新股專輯：德合集團周二起招股 入場費2787元
2020年06月29日 18:10
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本港裝修承建商德合集團(00368)周二起至下周一(6月30日至7月6日)招股，每股招股價介乎0.63至0.69港元，每手4,000股，入場費2,787.81元，預期7月17日掛牌。力高企業融資為獨家保薦人。
該公司是次發行2億股，其中10%為本港公開發售，集資最多1.38億元，所得約36.7%將用於支付新項目的前期成本；約53.3%將用於取得履約保證；約10%將用作一般營運資金。
截至目前，該公司共有39個手頭裝修項目，合約總額為29.32億元。2019年全年溢利3,367.5萬元，按年倒退16.16%；撇除非經常開支，經調整溢利按年增長6.27%至4,269.1萬元。收入8.79億元，按年上升14.48%。
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