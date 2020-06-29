新股專輯：德合集團周二起招股 入場費2787元

該公司是次發行2億股，其中10%為本港公開發售，集資最多1.38億元，所得約36.7%將用於支付新項目的前期成本；約53.3%將用於取得履約保證；約10%將用作一般營運資金。

截至目前，該公司共有39個手頭裝修項目，合約總額為29.32億元。2019年全年溢利3,367.5萬元，按年倒退16.16%；撇除非經常開支，經調整溢利按年增長6.27%至4,269.1萬元。收入8.79億元，按年上升14.48%。

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