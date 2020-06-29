惠理謝清海：要賺大錢　需學懂「逆市場共識」下注

謝清海指，對中港官員拒發美國簽證是「很好的頭條新聞」，但實際影響並沒甚麼大不了，因為中國大陸和香港的護照持有人本身就沒有免簽證進入美國的待遇，況且美國還在香港享有貿易順差。倒是現時有200多家中國企業於紐約掛牌，如果中美關係惡化令他們感到在美國不受歡迎，應該很多會來港上市，這對香港資本市場是一大利好。因此，他認為，中美雙方就香港問題的潛在制裁以及相關反制措施，對經濟及金融市場的影響不大。

儘管中美關係已顯著惡化，但他直言，要賺大錢就需學懂逆市場共識下注。他相信，對於美國來說，中國是重要的產品、服務、資本及旅客等來源，中美兩國本身互相依存，不能徹底分家，因此雙邊關係應該會在11月美國大選之後好轉，屆時中港股票估值會被向上重估，畢竟現時很多人被嚇怕。他又重申，外資持有中資股的比例很低，與中國經濟體量在全球的佔比不符，換言之潛在購買力很大。

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