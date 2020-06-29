標普確認中國長期信貸評級「A+」　展望「穩定」

國際評級機構標準普爾周一(29日)確認中國長期信貸評級為「A+」，而短期信貸評級為「A-1」，評級展望為「穩定」。

標普認為，未來數年相對於其他中等收入經濟體，中國可能維持高於平均的經濟增速表現。不過，經濟增長可能受壓於新冠肺炎疫情、中美緊張局勢、為調整經濟結構及降低金融風險等不確定因素影響。

評級前景「穩定」反映標普預期，內地未來3至4年內將保持高於平均的國內生產總值(GDP)增長，並改善財政狀況。隨着內地經濟從疫情衝擊中復甦，該機構預計明年起3年，內地實際人均GDP增長率為5.5%。

惟標普不預期中美關係在可預見的將來重回正軌，可能意味未來數年內地出口及製造業的投資幾乎不會增長。假設內地未來3至5年財政表現遠較目前預測增長遜色，標普或會下調內地的評級前景。

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