新股專輯：渤海銀行指難免受疫情影響 惟風險可控
2020年06月29日 18:32
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渣打為第二大股東的渤海銀行(09668)周二至下周四(6月30日至7月9日)招股，渤海銀行行長屈宏志指，新冠肺炎疫情衝擊全世界，該行亦無可避免地受到影響，但強調其風險管控體系完善，故影響有限。
執行董事兼董事長李伏安表示，在過去與渣打銀行合作良好，隨着該行在港上市，再次與對方簽訂在未來進行更高效合作的協議，相信將會推動該行國際化等方面的發展。
董事會秘書兼首席風險管理官趙志宏指，看中香港國際化，並擁有開放、成熟的資本市場，認為有利該行國際化發展，對香港有信心。
他又指，該行對融資配置等都有部署，將在適當時機繼續延展在香港及中國內地資本市場的步伐，並會適時作公布。
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