新股專輯：渤海銀行指難免受疫情影響　惟風險可控

執行董事兼董事長李伏安表示，在過去與渣打銀行合作良好，隨着該行在港上市，再次與對方簽訂在未來進行更高效合作的協議，相信將會推動該行國際化等方面的發展。

董事會秘書兼首席風險管理官趙志宏指，看中香港國際化，並擁有開放、成熟的資本市場，認為有利該行國際化發展，對香港有信心。

他又指，該行對融資配置等都有部署，將在適當時機繼續延展在香港及中國內地資本市場的步伐，並會適時作公布。

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