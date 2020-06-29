貿戰下選股　惠理：工夫在找出不受影響股票

他續稱，中國消費升級的趨勢沒有改變，53度飛天茅台酒售價已回到疫情前水平，運動鞋平均售價又創新高，而且目前國內酒店訂房已達到疫情前的75%，可見中國內需強勁，足以支撐經濟。

蘇俊祺認為，中美貿易戰下的選股工夫在於揪出其實不受這影響的股票，例如「一家在台灣上市的領先晶圓代工廠」雖然可能不能再接華為的訂單，但愛立信等對手自然會加單，因為5G是結構性機遇，接上互聯網的終備設備會高達300億部，比起4G時代的90億部多很多。惠理的投資主題包括5G、消費升級、互聯網服務平台、教育和醫療。

主席謝清海重申，現時10年期中國國債孳息率為2.93厘，遠高於美國同年期國債的僅0.65厘，換言之，中國還有很多刺激經濟的空間，人民幣匯價亦會得到強勁支持。他又強調，不像多數發達國家，中國目前經濟企穩並不是靠高風險的激進刺激措施得來。

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