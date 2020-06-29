畢馬威：生物科技主要港新股市場料持續到下半年

畢馬威指出，儘管上半年整體市場氣氛受新冠疫情及經濟憂慮所影響，在新經濟股上市的帶動下，香港仍較全球大部分證券交易市場更具韌性。另外，受惠於多個大型上市項目及科創板日漸普及，上海證券交易所集資金額緊隨納斯達克交易所，在全球排行第二位。

畢馬威最新分析指，受美國和歐洲主要證券交易所集資金額減少所拖累，2020年上半年全球IPO的集資額與去年同期相比下降8%至688億美元，部分跌幅因亞洲市場(尤其上海證券交易所)的集資活動增加而被抵銷，期內大部分新股市場來自中國內地和香港。截至6月底，預計上海證券交易所和深圳證券交易所將錄得共124宗新股上市，總集資金額為1,417億元人民幣。而科創板預計將有49宗新股上市，總集資金額為523億元人民幣。這代表A股市場集資金額與去年同期相比預計將增長135%。

2020年上半年，香港交易所共有59宗新股上市，總集資金額為873億港元，按年增長22%。自2018年4月實行新上市制度以來，未有盈利的生物科技企業及採納同股不同權架構的新經濟公司均可在香港上市，而合資格公司亦可來香港作第二上市，至今成功在該制度下上市的公司共有23家，總集資金額為2,759億港元。

畢馬威中國資本市場主管合夥人劉國賢表示，2020年下半年，全球資本市場料將繼續面臨疫情所帶來的挑戰以及市場不確定性。IPO市場可發揮作用將急需的資金引導到全球各地受新冠疫情打擊的公司以及新經濟公司，以應付全球經濟動盪。尤其是隨着上市制度改革令香港對科技及創新公司的吸引力進一步提升，相信香港市場將因而受惠。

畢馬威的調查顯示中國內地的IPO活動已經復甦，加上科創板的成功，吸引了市場對科技及戰略性新興行業的興趣。深圳證券交易所創業板推出註冊制度，首批註冊的創業板新股預計將於2020年第三季登場。

科技、媒體和電訊行業集資額領先香港新股市場，主要受同在美國上市的中國內地公司網易和京東的大型第二上市項目帶動，兩者集資額合共達544億港元，佔市場總集資額62%以上。網易和京東是繼阿里巴巴去年成功回歸後來香港作第二上市的公司。

畢馬威中國香港新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀表示，香港資本市場在2020年上半年由生物科技公司等新經濟股上市主導，有關集資額佔市場總集資額77%，預計這個趨勢將持續至下半年。

該行預計，今年下半年全球市場氣氛將繼續受經濟不確定性影響，或會短期內影響IPO集資。然而，作為全球數一數二的IPO市場，預計香港市場將保持穩定，而中概股回歸及醫療保健/生命科學板塊有望繼續帶動市場，預計2020年全年總集資額將達2,000至2,500億港元。

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