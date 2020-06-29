【理財通】投資基金公會冀推出多元化產品

中國人民銀行周一(29日)公布，與香港金融管理局及澳門金融管理局決定在粵港澳大灣區開展「跨境理財通」業務試點。香港投資基金公會行政總裁黃王慈明表示，期望理財通不要像基金互認般發展侷促，最重要是推出的產品足夠多元化及豐富，以配合投資者需要。

她稱，理財通的細節尚未公布，但預計當局在大方向上仍將採取風險可控、按部就班的原則，不會一步到位地投放所有產品，她希望香港證監會認可的基金產品可以獲納入銷售範圍供大灣區居民購買。

然而，她認為中港兩地的銷售機構及投資者皆需要時間「熱身」，以了解對方的理財產品。她不預期亦不希望理財通一推出就很火爆，因為只有兩地能夠充分了解產品特性、投資標的及相關風險，計劃方能平穩推進及擴展。

她又表示，香港對內地理財產品有潛在需求，因為內地理財產品種類豐富。再者，內地於過去數年推出理財新規後，整個行業在規管方面更加嚴格，當局也積極處理問題。

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