【理財通】星展王良享料不存在走資風險

香港金融管理局表示，理財通首階段產品範圍將涵蓋風險較低、相對簡單的投資產品。星展銀行(香港)財資市場部董事總經理王良享預計，南向通可投資產品方面，除將包括港銀現有保本產品，例如外匯掛鈎產品以及掉期存款等之外，亦會包含香港證監會已審批產品，例如基金、股票及商品掛鈎產品等。

他預計，北向通的規限將會較少，料香港投資者可購買大部分內地銀行產品，因為內地幾乎所有理財產品均已經過中銀保監審批，相反香港部分產品則毋須經過審批。由於中港市民對兩地理財產品均有需求，預計理財通推出後可取得良好反應。

近年內地流行貨幣市場基金產品，王氏指出，有關基金主要投資短期人民幣企業票據，具有高流動性及高息特質，並為香港所缺乏，料對擬配置人民幣資產的投資者有吸引力。另內地人民幣存款息率普遍高於香港，亦有助推動資金流入內地。

至於香港方面，他指出，部分香港證監會已批出的產品，僅得少數內地銀行有提供，例如股票掛鈎票據，相關產品享有高息回報，料可吸引內地買家。由於理財通設有總體及個人投資額度限制，並進行閉環匯劃和封閉管理，意味來港資金最終要回流內地，相信不存在走資風險。

王氏預計，初步南向通及北向通總體投資額度或各達3,000億元人民幣。由於銀行產品已有「現成貨」，相信未來籌備工作主要在於系統建設，以計算投資額度，料理財通可望於3至6個月內推出。

理財通的資金匯劃使用人民幣跨境結算，資金兌換在離岸市場完成。目前香港離岸人民幣資金池逾6,000億元，王氏估計，相關規模應該足夠應付理財通流量，但仍預料內地或會短期內推出新機制，容計香港銀行從內地銀行拆借人民幣，以應付額外資金需求。

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