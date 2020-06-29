【理財通】分析料開通產品包括基金及投資相連保險

粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點框架出爐。光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文表示，香港理財產品選擇相較內地豐富，料港人對北向通需求不大。反之，受內地資金管制影響，過去內地居民不容易作境外投資，南向通可望配合有關需求，估計初步可在港投資的產品，主打將包括基金及投資相連保險等。

市傳南向通及北向通總體投資額度或各設1,500億元人民幣。顏氏相信，初步而言有關額度應該足夠，料官方會視乎實際需求及市場情況再作調節。此外，由於預計內地人來港投資意欲較大，官方先推出南向通亦不足為奇，但鑑於過去港股通等兩地互聯互通機制早有先例，認為南向通及北向通同時推出亦問題不大。

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